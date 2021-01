STMicro : Oddo relève sa cible après un CA préliminaire

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur STmicroelectronics avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 euros, suite à l'annonce d'un CA du quatrième trimestre 'très largement au-dessus des prévisions grâce à Apple, l'automobile et les microcontrôleurs'.



Le bureau d'études relève ses prévisions de BPA de 6% sur 2020, 3% sur 2021 et 1% sur 2022 pour le fabricant de semiconducteurs, relèvements qui 'sont une vision conservatrice et pourraient ne pas être suffisants'.



'Parmi les larges caps (hors équipementiers), STM reste notre valeur favorite. Elle permet de jouer à la fois la croissance de l'automobile, les smartphones et la croissance du marché des microcontrôleurs', indique l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.