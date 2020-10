STMicro : Oddo relève son objectif de cours

05/10/2020 | 10:17

Oddo réitère sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 36 euros, contre 33 euros auparavant. Le broker s'appuie notamment sur les prévisions favorables concernant le 3e trimestre ainsi que sur 'le niveau de CA annuel'.



Oddo relève également son BPA de 11,6% et estime que le CA de STMicro pourrait atteindre 9,74 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 2%. Pour 2021, l'analyste reste optimiste et table même sur une croissance du CA à deux chiffres : +14%, soit un CA de 11,2 milliards d'euros.



Le broker salue en effet l'exposition au marché de STMicro, son excellent positionnement technologique ou encore sa maîtrise de l'outil industriel.





