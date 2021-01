STMicro : Oddo reste à 'surperformance', rehausse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 45 euros, dans le sillage de prévisions relevées pour 2021 de 15% et pour 2022 de 8%, après une 'publication qui remet les pendules à l'heure'.



Pour 2021, il vise un CA de 12,1 milliards de dollars (+18%) et une MOP de 15,3%. 'Sur la base de nos nouvelles prévisions, le titre ne se paye que 11,2 fois l'EBITDA 2021, ce qui nous parait très décoté face à un secteur plutôt autour de 15/16 fois', souligne-t-il.



'En regardant plus loin, en appliquant une croissance en ligne avec le marché de 7/8%, l'objectif (non encore officiel) de 15 milliards de dollars est atteignable en 2024 (ou 2025 en cas de retournement de cycle)', poursuit l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.