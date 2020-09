STMicro : 'devrait maintenir son objectif de ventes' Liberum

16/09/2020 | 11:03

Liberum estime que les commentaires de la direction lors de la réunion hier à la Microcontrôleurs & Circuits Numériques CMD et lors d'une conférence d'analystes la semaine dernière, suggèrent que les perspectives de l'entreprise restent fortes, à la fois à court terme et à plus long terme.



Suite à ces réunions, Liberum confirme son conseil à l'achat et son objectif de 35 E.



' L'activité des microcontrôleurs devrait gagner de nouvelles parts de marché grâce à la capacité du groupe à fournir un écosystème complet, avec des atouts spécifiques en matière de connectivité, de sécurité et d'IA à la pointe ' indique le bureau d'analyses.



' Malgré la perte attendue des commandes de Huawei à partir du quatrième trimestre 2020, STMicro devrait maintenir son objectif de ventes de 12 milliards de dollars à moyen terme, que nous prévoyons pour 2022 ' rajoute Liberum.



