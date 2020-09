STMicroelectronics : Oddo BHF relève son opinion

10/09/2020 | 09:46

Oddo BHF relève son opinion sur STMicroelectronics de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 33 euros, proposant de jouer 'une reprise plus rapide que prévu, qui permet d'absorber le choc Huawei sans trop de difficultés'.



Il rapporte que le CEO a tenu des propos positifs non seulement sur le déroulement du troisième trimestre, mais aussi sur la dynamique de plusieurs des divisions du groupe et sur sa capacité à atteindre son objectif de CA de 12 milliards de dollars.



'Nous avons sous-estimé la dynamique de la reprise notamment dans l'automobile et le fait que le long repositionnement du groupe des dernières années l'expose aux tendances les plus porteuses de l'industrie', estime l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.