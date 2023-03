STMicroelectronics : Stifel continue de recommander l'achat

Stifel conserve sa recommandation d'achat sur le titre STMicroelectronics, estimant que le projet de Tesla consistant à utiliser moins de carbure de silicium n'aura que des implications lointaines.



A l'occasion d'une réunion avec les investisseurs, le fabricant de véhicules électriques a annoncé avant-hier qu'il comptait diminuer de 75% l'intensité des applications liées au carbure de silicium dans sa nouvelle plateforme de véhicules.



D'après Stifel, cette annonce a provoqué une grande incertitude au sein du secteur, dans la mesure où le groupe californien est à la pointe de cette technologie.



L'analyste rappelle que Tesla représente aussi 4% du chiffre d'affaires de ST et qu'il demeure un important contributeur des objectifs de croissance du fabricant de puces.



Selon lui, le pire des scénarios possibles ne risque, toutefois, que de se matérialiser sur le long terme.



'La perte de la plus grande partie des revenus générés par Tesla (c'est-à-dire l'équivalent de plus de 500 millions de dollars) compromettrait les perspectives de croissance de ST, mais uniquement dans une optique de long terme puisque la production des nouveaux modèles Tesla n'est pas prévue avant 2026', conclut l'intermédiaire, qui continue d'afficher un objectif de 60 euros.



