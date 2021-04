STMicroelectronics : Liberum n'est plus à achat

Liberum dégrade son conseil de 'achat' à 'conserver' et son objectif de cours de 40 à 36 euros sur STMicro, 'principalement en raison de préoccupations concernant la cyclicité de l'industrie des semi-conducteurs et son impact négatif potentiel sur STM à moyen terme'.



S'il pense que les prévisions actuelles de STM pour 2021 devraient s'avérer prudentes, et qu'il 'est de plus en plus clair qu'il n'a pas perdu de contenu dans les prochains iPhones', le broker estime que cette hausse des bénéfices pour 2021 est déjà prise en compte'.



'Malgré nos inquiétudes à moyen terme, la société est bien positionnée pour une croissance et une surperformance à long terme', juge toutefois Liberum, qui verrait 'toute faiblesse significative du cours des actions comme une opportunité d'achat'.



