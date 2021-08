PR n°C3026C

Cree | Wolfspeed et STMicroelectronics accroissent leur accord existant

portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium en 150 mm

Durham (Caroline du Nord / USA) et Genève (Suisse), le 17 août 2021 — Cree, Inc. (Nasdaq : CREE), le leader global en technologie carbure de silicium à travers son activité Wolfspeed®, et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent ce jour l’accroissement d’un accord pluriannuel existant pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Cet accord amendé, dans lequel Cree fournit à ST des plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années, a désormais une valeur supérieure à 800 millions de dollars.

« Ce tout dernier accroissement de notre accord de long terme de fourniture de plaquettes conclu avec Cree continuera de contribuer à la flexibilité de notre approvisionnement global de substrats en carbure de silicium. Il continuera de contribuer de manière importante à notre approvisionnement global en carbure de silicium, complétant l’approvisionnement externe que nous avons sécurisé et nos capacités internes en phase de développement. L’accord aidera à répondre aux volumes élevés requis par nos opérations de fabrication de produits dans les prochaines années, avec un grand nombre de programmes clients des secteurs automobile et industriel en grands volumes ou en phase de montée en puissance", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

L’adoption de solutions de puissance à base de carbure de silicium connait une croissance rapide sur le marché de l’automobile, cette industrie passant des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques. Cette évolution augmente l’efficience des systèmes, assurant ainsi aux véhicules électriques une autonomie supérieure et une capacité de recharge plus rapide, tout en réduisant les coûts, le poids et l’espace occupé. Sur le marché industriel, les solutions en carbure de silicium permettent de réaliser des designs à la fois plus compacts, plus légers et plus économiques qui convertissent l’énergie avec une efficacité accrue, ouvrant la voie à de nouvelles applications énergétiques davantage respectueuses de l’environnement. Pour mieux soutenir ces marchés en pleine croissance, les fabricants de dispositifs souhaitent s'assurer l'accès à des substrats de carbure de silicium de haute qualité pour soutenir leurs clients.

« Nous nous réjouissons que STMicroelectronics continue de tirer parti des matériaux en carbure de silicium Wolfspeed dans le cadre de leur stratégie d’approvisionnement pour les prochaines années, » a déclaré Gregg Lowe, CEO de Cree. « Nos accords d’approvisionnements de plaquettes de long terme avec des fabricants de dispositifs représentent désormais au total plus de 1,3 milliard de dollars et aident à soutenir nos efforts visant à conduire la transition de l’industrie du silicium vers le carbure de silicium. Grâce à nos partenariats et investissements significatifs dans l’augmentation de la capacité de production, nous sommes bien positionnés pour capitaliser sur ce que nous pensons être une opportunité de croissance sur plusieurs décennies pour les applications à base de carbure de silicium. »

À propos de Cree, Inc.

Cree est un fournisseur innovant de semiconducteurs de puissance et RF Wolfspeed®. Le portefeuille de produits Wolfspeed de Cree comprend des matériaux en carbure de silicium, des composants de commutation de puissance et des circuits RF conçus pour des applications telles que les véhicules électriques, les onduleurs à recharge rapide, les alimentations électriques, ainsi que les applications de télécommunications, militaires et aérospatiales.

Pour de plus amples informations sur les produits et la société : www.cree.com

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com

Informations à caractère prévisionnel

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse impliquent des risques ainsi que des incertitudes, connus et non connus, qui pourraient faire différer de manière significative les résultats réels des résultats anticipés et ce, en raison de divers facteurs parmi lesquels : le risque de ne pas pouvoir fabriquer ces nouveaux produits à un coût suffisamment bas pour pouvoir les commercialiser à un prix concurrentiel ou avec des marges acceptables ; le risque d’être confronté à des retards ou autres difficultés pénalisant la montée en puissance de la production et notre capacité à livrer ces produits ; l’acceptation de nos produits par les clients ; le développement rapide de nouvelles technologies et de produits concurrents pouvant avoir un impact négatif sur la demande ou rendre les produits de Cree obsolètes ; et autres facteurs énoncés dans les documents remis par Cree à la Securities & Exchange Commission, dont son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice financier clos le 28 juin 2020, et les suivants.

Cree® et Wolfspeed® sont des marques déposées de Cree, Inc.

Pour plus d’information :

Cree | Wolfspeed

Relations avec les médias

Joanne Latham

VP, Corporate Marketing

Tél : + 1 919-407-5750

Relations avec les investisseurs

Tyler Gronbach

VP, Relations Investisseurs

Tél : + 1 919-407-4820

STMicroelectronics

Relations avec la presse

Nelly Dimey

Tél : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Pièce jointe