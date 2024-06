Geely Auto se prépare à la transformation et à l’innovation des véhicules à énergies nouvelles (NEV) avec un accord à long terme d’approvisionnement en SiC et un laboratoire commun avec STMicroelectronics

Les circuits MOSFET SiC de troisième génération de ST contribuent à augmenter l’efficacité du groupe motopropulseur des véhicules électriques à batterie de Geely Auto Group.

Mise en place d’un laboratoire commun dédié à l’innovation pour soutenir le développement de véhicules intelligents, électrifiés et connectés.

Pékin (Chine), le 4 juin 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Geely Auto Group (HKEX : HK0175), l’un des principaux constructeurs mondiaux d’automobiles et de véhicules à énergies nouvelles (NEV — New Energy Vehicles), annoncent ce jour la signature d’un accord d’approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium (SiC) dans le but d’accélérer leur coopération actuelle dans le domaine des dispositifs SiC. Selon les termes de ce contrat pluriannuel, ST fournira à plusieurs marques de Geely Auto des composants de puissance SiC destinés aux véhicules électriques à batterie (BEV — Battery Electric Vehicles) de milieu à haut de gamme, accélérant ainsi la stratégie de transformation de Geely Auto vers les véhicules à énergies nouvelles (NEV) avec des performances améliorées, des vitesses de charge plus rapides et une autonomie de conduite étendue. Par ailleurs, s’appuyant sur leur coopération de longue date dans de multiples applications automobiles, Geely et ST ont mis en place un laboratoire commun dont la vocation est d’échanger des informations et d’explorer des solutions innovantes liées aux architectures électroniques/électriques des véhicules (c’est-à-dire les systèmes d’infodivertissement embarqués et les tableaux de bord intelligents), aux systèmes d’assistance avancée à la conduite (ADAS) et aux véhicules à énergies nouvelles (NEV).

Geely Auto Group a adopté les composants MOSFET SiC de troisième génération de ST pour ses onduleurs de traction électrique. L’onduleur de traction électrique est au cœur des groupes motopropulseurs électriques et les MOSFET en SiC optimisent leur efficacité. La combinaison d’un onduleur de conception avancée avec des semiconducteurs de puissance à haute efficacité, tels que le SiC, est la clé pour obtenir des performances supérieures pour les véhicules électriques.

« Nous sommes très heureux d’établir une coopération gagnant-gagnant avec STMicroelectronics, de nous renforcer mutuellement et d’utiliser pleinement nos ressources et nos avantages respectifs. J’ai la conviction que ce laboratoire d’innovation commun permettra à Geely et ST d’approfondir leur coopération, d’en tirer des bénéfices mutuels et d’accélérer le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes au sein de Geely Auto Group », a déclaré Li Chuanhai, Président, Electronic and Electrical Center of Geely Automotive Central Research Institute.



« Nous sommes ravis de la coopération étroite avec STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs pour applications automobiles, concernant la mise en place d’un laboratoire d’innovation commun. Les deux parties pourront approfondir leur coopération de long terme dans des domaines tels que la conduite intelligente, afin de se concentrer ensemble sur les besoins des clients, d’accélérer la mise en œuvre de nouveaux produits et solutions, et de définir un mode de coopération efficace. Je suis convaincu que cette coopération sera bénéfique pour nos deux sociétés car elle permettra de mener des recherches techniques plus prospectives basées sur les tendances de développement des véhicules intelligents, électrifiés et connectés. Geely est ravi de s’appuyer sur les solutions automobiles de pointe de STMicroelectronics pour être bien positionné en termes de performance produits, d’intégration système et de compétitivité globale du marché », a ajouté Fu Zhaohui, Directeur, Electronic and Electrical Center of Geely Automotive Central Research Institute.

« Geely Auto est un excellent exemple d’innovation automobile en Chine, réalisant des progrès rapides dans l’électrification et la digitalisation des véhicules, tout en élargissant sa présence sur le marché mondial. Cet accord d’approvisionnement de long terme en composants SiC et la mise en place d’un laboratoire commun marquent une étape importante dans notre coopération de longue date », a indiqué Henry Cao, Vice-président exécutif Ventes et Marketing de STMicroelectronics dans la région Chine. « La Chine est le plus vaste marché au monde pour les véhicules à énergies nouvelles et un innovateur de premier plan. Nos centres de compétences locaux et nos laboratoires conjoints avec nos clients d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur automobile permettent à ST de mieux soutenir l’innovation et la transformation automobile en Chine. »

En tant que constructeur automobile mondial de premier plan et marque automobile de qualité en Chine, Geely Auto a vendu un total de 1,68 million de véhicules en 2023, avec des ventes de véhicules à énergies nouvelles atteignant 480 000 unités, soit 28 % des ventes totales de l’entreprise pour l’année. Ce volume de ventes de NEV représente une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente, démontrant la transition réussie de Geely Auto vers les NEV et son impact croissant dans l’industrie.

Grâce à un processus de fabrication de composants en carbure de silicium de pointe et à une chaîne d’approvisionnement entièrement intégrée verticalement, ST fournit des composants SiC pour une large gamme d’applications de véhicules électriques, dont l’onduleur de traction, le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur continu-continu, la borne de recharge pour VE et le compresseur électrique, améliorant considérablement la performance, l’efficacité et l’autonomie des NEV. En juin 2023, ST et Sanan Optoelectronics, un leader du marché des semiconducteurs composés en Chine, ont annoncé la création d’une co-entreprise dédiée à la fabrication de composants en carbure de silicium de 200 mm de diamètre à Chongqing (Chine). Celle-ci permettra de mieux répondre aux besoins des clients chinois alors que ST collabore avec un nombre croissant de grands constructeurs automobiles chinois, de clients industriels et de fournisseurs de solutions SiC pour accélérer l’électrification en Chine.

À propos Geely Holding Group

Geely Holding Group a été fondé en 1986. Présent sur le marché de l’automobile depuis 1997, Geely Holding concentre ses activités principales sur le développement et la production de véhicules automobiles. Geely poursuit sa croissance en mettant l’accent sur l’innovation technologique continue, le développement des talents et le renforcement de sa compétitivité tout en maintenant son engagement en faveur du développement durable. Depuis 2012, Geely Holding figure tous les ans, soit douze fois d’affilée, parmi les 500 premières entreprises mondiales au palmarès du magazine Fortune (225e position en 2023) avec des actifs totalisant plus de 510 milliards de yuans RenMinBi (RMB) et plus de 140 000 employés à travers le monde. En 2022, Geely Holding a intégré le Top 10 des marques automobiles les plus valorisées établi par Brand Finance — c’est le seul groupe automobile chinois de la liste.

Geely Holding s’engage à devenir un prestataire de services énergétiques et un fournisseur de technologies compétitif et influent sur le marché mondial de la mobilité électrique intelligente en s’engageant dans l’automobile, les chaînes industrielles amont et aval, les services de déplacements intelligents, les moyens de transport verts, la technologie numérique, etc. En plaçant l’électrification et la transformation intelligente de l’industrie automobile au cœur de ses activités, Geely Holding développe également des technologies de pointe dans les domaines des nouvelles énergies, de la mobilité partagée, des réseaux de véhicules, de la conduite autonome, des puces embarquées, des satellites en orbite basse et des communications laser, créant un avantage scientifique et technologique tout en renforçant l’écosystème scientifique et technologique. Pour de plus amples informations, visitez le site www.geely.com.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

