PARIS, 25 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes trébuchent à l'ouverture jeudi, alors que de nombreux résultats d'entreprises font pression sur les indices.



À Paris, le CAC 40 recule de 1,35% à 7.412,59 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax perd 1,05%, contre 1,07% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 1,07%, l'EuroStoxx 50 1,22% et le Stoxx 600 1,06%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones s'affichant sans direction, contre une baisse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,1% pour le Nasdaq .



Plusieurs entreprises ont déçu mercredi et jeudi, faisant reculer les indices dans un contexte d'appétit pour le risque déjà érodé par les mauvais chiffres de Tesla et d'Alphabet, publiés mardi.



En France, Kering, STMicroelectronics, Renault et Stellantis ont notablement déçu les investisseurs et reculent fortement.



Les investisseurs seront également attentifs aux nombreux indicateurs attendus jeudi, dont la croissance du crédit en zone euro et l'indicateur de sentiment Ifo pour l'Allemagne. Le PIB américain au deuxième trimestre pourra également faire réagir les indices.



Aux valeurs, Kering recule de 7,63% après avoir fait état d'un recul de son chiffre d'affaires plus important qu'attendu mercredi.



Stellantis a fait état jeudi d'une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au premier semestre et perd 9,2%, tandis que Renault abandonne 7,8% après avoir fait état d'une chute de près de 40% de son bénéfice net au premier semestre, le constructeur étant pénalisé aussi par l'avertissement sur résultats de son partenaire japonais Nissan.



STMicroelectronics a abaissé jeudi sa perspective de chiffre d'affaires annuel, malgré un résultat au second trimestre conforme aux attentes et décline de 9,87%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)