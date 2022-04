NP Plastibell présente une seringue connectée innovante basée sur les composants NFC de STMicroelectronics

Cette seringue préremplie stocke des données importantes sur le produit et sa fabrication.

Ce dispositif innovant sera dévoilé au salon Pharmapack qui se déroulera à Paris les 18 et 19 mai 2022.

Izernore (Ain) et Genève (Suisse), le 28 avril 2022 – NP Plastibell annonce une seringue connectée préremplie, contenant un tag NFC de STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques. Intégré à l’intérieur du corps de la seringue, ce tag permet aux équipes de production, aux professionnels de santé ainsi qu’aux patients d’accéder à des informations importantes concernant le médicament contenu dans la seringue.

Le tag NFC avec son antenne ultra-miniaturisée est directement surmoulé dans la seringue par NP Plastibell. Lors du remplissage de la seringue, le tag NFC peut stocker des informations permettant au patient, ainsi qu’à son médecin et au personnel infirmier d’authentifier le médicament, de visualiser l’historique de sa fabrication, d’obtenir des recommandations d’utilisation ainsi que d’accéder à tout avertissement ou information d’importance.

NP Plastibell a été confronté à de nombreux défis lors du développement de cette seringue connectée. Outre la création d’un processus de fabrication adapté qui intègre le tag NFC et le protège dans la seringue, ST a aidé NP Plastibell à surmonter les différentes contraintes liées à l’intégration de ce tag tout en assurant le bon fonctionnement du produit tout au long du cycle de vie des seringues préremplies. Cela inclut l’étape de stérilisation de la seringue à des températures supérieures à 130 °C par autoclave sans endommager l’électronique.

STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs, développe et fournit un large portefeuille de tags NFC robustes destinés à de nombreux marchés, notamment les marchés médicaux et pharmaceutiques.

« Les tags NFC peuvent stocker des informations spécifiques aux produits via des liens Internet ou même via une application dédiée. Dans cette seringue connectée, le tag aide le personnel médical à accéder rapidement à des instructions précises relatives à la posologie exacte, aux dates de péremption, aux conditions de stockage ou à d’autres informations importantes à l’aide de leurs smartphones ou d’un lecteur NFC. Les patients peuvent également programmer des rappels sur leur téléphone portable en scannant le tag », explique Yvon Gourdou, Directeur Marketing et Applications, EMEA, Groupe produits Microcontrôleurs et Circuits intégrés numériques, STMicroelectronics.

NP Plastibell prévoit de poursuivre le développement de dispositifs médicaux connectés utilisant le tag NFC ST25TV : « Une fois cette technologie sur le marché, nous pouvons l’étendre à d’autres dispositifs médicaux et ainsi apporter une valeur connectée similaire à des équipements tels que par exemple des outils chirurgicaux, des packaging d’implants, des packaging pharmaceutiques et des dispositifs de diagnostic », ajoute Matthieu Besse, Responsable R&D NP Plastibell.

Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur le stand de Plastibell (n° E74) au salon Pharmapack qui aura lieu à Paris les 18 et 19 mai :

A propos de NP Plastibell

NP Plastibell, qui fait partie du Groupe Clayens, propose un accompagnement cohérent et complet aux acteurs de la santé pour le développement, l’industrialisation et la fabrication de leurs dispositifs médicaux et composants plastiques, conformément aux exigences réglementaires internationales. Le Groupe Clayens accompagne ses clients du secteur médical (dispositifs médicaux, acteurs pharmaceutiques et du diagnostic) de l’idée au produit : design, prototypage, industrialisation, qualification et validations, accompagnement réglementaire et production avec 7 sites de fabrication en France, au Mexique et en Pologne, dont 7 salles blanches ISO7.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

