STMICROELECTRONICS : changement au sein de l'équipe de direction

Benedetto Vigna, Président du Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) de STMicroelectronics quittera ses fonctions le 31 août 2021 pour devenir CEO d'une autre entreprise.



Jean-Marc Chéry, PDG de STMicroelectronics, a déclaré : " Benedetto a débuté sa carrière chez ST il y a 26 ans. Il a établi le leadership de ST dans le domaine des capteurs MEMS et, par la suite, dans une gamme plus large de capteurs et d'actuateurs, ainsi que mené les activités de la Société dans l'analogique et, plus récemment, dans les solutions de capteurs optiques. Au nom du Comité Exécutif de ST, de tous les membres de notre direction et de l'ensemble de nos employés, je remercie Benedetto de sa contribution au succès de la Société et lui adresse tous mes voeux de réussite dans ses futurs projets. Nous travaillerons ensemble au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en douceur.



Benedetto Vigna, Président du Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs a ajouté : " Pendant la moitié de ma vie, j'ai travaillé avec une formidable équipe multiculturelle à laquelle je suis, et serai toujours, reconnaissant. Sans une telle équipe, il aurait été impossible de développer les activités du Groupe AMS à ses niveaux actuels. Je souhaite remercier toute la famille ST pour ce qu'elle m'a appris, et pour le temps que nous avons consacré ensemble à transformer nos rêves en réalités pour l'entreprise. "