STMICROELECTRONICS : noue un partenariat avec Tower Semiconductor

STMicroelectronics et Tower Semiconductor, première fonderie de semiconducteurs analogiques à forte valeur, ont signé un accord aux termes duquel ST accueillera Tower dans son usine de 300 mm R3 d'Agrate actuellement en cours de construction sur son site d'Agrate Brianza en Italie. ST et Tower uniront leurs forces pour une montée en puissance accélérée de l'usine, un facteur clé pour atteindre un niveau élevé d'utilisation et par conséquent, un coût compétitif par plaquette.



ST partagera la salle blanche de l'usine R3 où Tower installera ses propres équipements sur un tiers de l'espace total. Il est prévu que l'usine sera prête pour l'installation des équipements plus tard cette année et de démarrer la production au second semestre 2022.