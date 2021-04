STMICROELECTRONICS résiste à la tension sur les taux grâce à ses solides perspectives

L'action du fabricant de semi-conducteurs, STMicroelectronics (+1,14% à 32,375 euros) réduit ses gains alors qu'elle affichait encore récemment la plus forte hausse du CAC 40. A l'instar des autres valeurs technologiques, elle subit la pression de la hausse des taux longs : le rendement du 10 américains gagne ainsi 5,7 points de base à 1,67%. Les investisseurs saluent l'amélioration des perspectives d'activité du groupe franco-italien, même si elle s'accompagne d'une augmentation des investissements.



Bénéficiant de " dynamiques fortes dans tous les marchés finaux " , dont les pénuries de semi-conducteurs dans de nombreux secteurs, dont l'automobile et l'électronique grand public, en sont une des conséquences, STMicroelectronics a avancé 2 ans, à 2021, son objectif de 12 milliards de dollars. Plus précisément, sa prévision médiane est de 12,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 18,4%. Le consensus est légèrement inférieur à 11,9 milliards de dollars.



STMicroelectronics repasse ainsi la marche avant après avoir décalé de cet objectif d'un an, à 2023, lors de la réunion analystes de début décembre. L'avertissement avait alors été lourdement sanctionné.



Afin de soutenir " la forte demande du marché et nos initiatives stratégiques ", STMicroelectronics prévoit à présent d'investir environ 2 milliards de dollars, soit le haut de fourchette précédente de 1,8 à 2 milliards de dollars et les 1,3 milliard de 2019.



L'effet de levier opérationnel que ce supplément de croissance aurait permis sera en partie compensé par des investissements plus importants. La faiblesse de l'action à l'ouverture est sans doute à chercher là.



Credit Suisse observe pour sa part que cette prévision de revenus semble prudente eu égard à la performance du premier trimestre et aux prévisions pour le deuxième. Elle correspond à une croissance de 5% d'un semestre sur l'autre contre 25% au second semestre 2019 et 15% au second semestre 2018.

L'année a très bien démarré pour le groupe technologique. Le résultat net a bondi de 89,6% à 364 millions de dollars et le résultat d'exploitation de 90,3% à 440 millions de dollars. Le marché visait 423 millions de dollars. La marge d'exploitation a augmenté de 420 points de base, à 14,6 %. Cette nette amélioration des comptes a été rendue possible par le bond de 35,2% du chiffre d'affaires net à 3,02 milliards de dollars alors que le marché visait 2,93 milliards.



STMicroelectronics a ainsi pu connaître une baisse des charges liées aux capacités de production inutilisées; la société étant propriétaire d'usines de production à la différence de certains acteurs du secteur. Elle évoque aussi des efficiences opérationnelles et une amélioration du mix, partiellement compensées par des effets de change défavorables.



Le groupe a notamment bénéficié du succès commercial de l'iPhone de son plus important client Apple, qui a dévoilé hier soir des revenus tirés de son produit vedette bien plus élevés qu'anticipé par les analystes. L'année dernière, le groupe américaine a représenté 23,9% de l'activité du groupe franco-italien.



S'exprimant sur les perspectives du deuxième trimestre, le PDG Jean-Marc Chéry a déclaré : " Nos prévisions pour le deuxième trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 39 % en variation annuelle et en baisse de 3,8 % en variation séquentielle du fait de la saisonnalité habituelle de l'électronique personnelle ".