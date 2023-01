STMicro a dépassé les attentes au T4 et compte investir 4 mds de dollars en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé jeudi prévoir une hausse d'environ 18,5% sur un an de ses revenus et une marge brute d'environ 48% au premier trimestre de 2023, après avoir publié des résultats supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes au titre du quatrième trimestre de l'année écoulée.

"Au point médian, les prévisions de STMicroelectronics pour le premier trimestre 2023 sont les suivantes : un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5% en variation annuelle et en baisse de 5,1% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 48%", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette année, STMicroelectronics compte investir autour de 4 milliards de dollars, principalement pour augmenter la capacité de production de ses usines en composants de 300 mm et en carbure de silicium.

Ces objectifs ont été établis après que STMicroelectronics a réalisé au quatrième trimestre de l'exercice 2022 des résultats supérieurs aux attentes, en raison d'une demande soutenue pour ses produits, en particulier dans les marchés de l'automobile et de l'industrie.

Au cours des trois derniers mois de 2022, le fabricant de semi-conducteurs a réalisé un chiffre d'affaires de 4,42 milliards de dollars, en amélioration de 24,4% sur un an. Sur la période, sa marge brute a progressé de 230 points de base, à 47,5%, tandis que son bénéfice net a bondi de 66,4%, à 1,25 milliard de dollars.

Selon les données compilées par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires de 4,46 milliards de dollars, sur une marge brute de 46,6% et sur un bénéfice net de 1,06 milliard de dollars pour le quatrième trimestre. Les dirigeants de STMicroelectronics tablaient, eux, pour cette période sur un chiffre d'affaires net de 4,4 milliards de dollars, en progression de 23,7% sur un an et de 1,8% par rapport au troisième trimestre, plus ou moins 350 points de base, ainsi que sur une marge brute de 47,3%, plus ou moins 200 points de base.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le résultat net du groupe a quasiment doublé, à 3,96 milliards de dollars (+98%), la marge brute s'est établie à 47,3%, contre 41,7% en 2021, et le chiffre d'affaires a augmenté de 26,4%, à 16,13 milliards de dollars. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait une marge brute d'environ 47,3% et un chiffre d'affaires d'environ 16,1 milliards de dollars, représentant une hausse de 26,2% en variation annuelle.

"Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités de production, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars", a ajouté STMicroelectronics.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE STMICROELECTRONICS :

http://investors.st.com/phoenix.zhtml?c=111941&p=irol-calendarpast

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 01:39 ET (06:39 GMT)