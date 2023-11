STMicro : contrat d'achat d'électricité verte auprès d'ERG

STMicroelectronics et ERG, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables en Europe par l'intermédiaire de sa filiale ERG Power Generation, annoncent ce jour la signature d'un accord d'achat d'électricité destiné à alimenter les activités de STMicro en Italie.



L'accord porte sur la vente par ERG d'environ 250 GWh d'énergie renouvelable par an, soit un volume total de 3,75 TWh sur 15 ans (2024-2038).



En Italie, ST exploite deux usines de fabrication, en forts volumes, de semiconducteurs à Agrate (près de Milan) et à Catane (Sicile), ainsi que plusieurs sites de R&D, de conception, de ventes et de marketing.



L'énergie en question sera produite par les parcs éoliens en Sicile de Camporeale (près de Palerme) et de Mineo-Militello-Vizzini (près de Catane).



Il s'agit de deux projets de ' repowering ' avec l'installation de dernières technologies permettant une meilleure efficacité et une production d'électricité nettement plus élevée, pour une capacité installée totale de 151,4 MW, indique le communiqué publié par STMicro.





