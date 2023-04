STMicro : contrat pluriannuel majeur avec ZF

STMicroelectronics annonce un contrat pluriannuel pour fournir à ZF des dispositifs en carbure de silicium à partir de 2025, de façon à lui permettre d'honorer 'de manière fiable des commandes d'électromobilité d'une valeur de plus de 30 milliards d'euros'.



Selon les termes convenus, il fournira un volume se comptant en dizaines de millions de dispositifs en carbure de silicium, qui seront intégrés dans la nouvelle architecture d'onduleur modulaire de ZF devant entrer en production en série en 2025.



STMicro fabriquera les puces en carbure de silicium dans ses usines de production en Italie et à Singapour avec un conditionnement dans STPAK, un boîtier avancé développé par ST, et des tests dans ses installations back-end au Maroc et en Chine.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.