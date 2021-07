STMicro : des énergies renouvelables pour Bouskoura

STMicroelectronics annonce que son site de Bouskoura (Maroc) s'approvisionnera en énergies provenant de sources renouvelables à hauteur de 50% d'ici à 2022, contre 1% en 2020, dans le cadre du plan du groupe visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2027.



L'usine d'assemblage et de test de Bouskoura emploie 2800 personnes et a développé plusieurs programmes dans le but de réduire ses émissions indirectes de gaz à effet de serre tout en augmentant l'utilisation d'énergies issues de sources renouvelables.



'Nos achats d'énergie électrique issus du parc éolien de Oualidia complète la production d'électricité des ombrières photovoltaïques installées sur le parking de notre site depuis plus d'un an', a déclaré Fabrice Gomez, le directeur du site.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.