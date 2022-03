STMicro : distingué par Clarivate pour son innovation

STMicroelectronics annonce avoir été classé dans le Top 100 Global Innovator 2022, palmarès annuel établi par Clarivate qui 'mesure l'excellence sur la base d'un niveau exceptionnel de cohérence et de capacité d'innovation'.



Le fabricant de semi-conducteurs rappelle qu'il emploie 8.400 personnes dans la recherche et le développement et s'engage dans des collaborations étendues avec des laboratoires de recherche, des start-ups et des partenaires dans le monde entier.



Pour identifier les 100 innovateurs les plus performants, Clarivate s'appuie sur des techniques informatiques qui 'ciblent l'excellence en matière d'innovation afin de comparer 50 millions d'idées, à travers des milliers d'indicateurs et des milliards de calculs'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.