STMicro : feu vert de l'UE à une aide italienne de 2 MdsE

La Commission européenne a approuvé une aide italienne de 2 milliards d'euros pour soutenir STMicroelectronics (ST) dans la construction d'une usine de puces en carbure de silicium (SiC) à Catane, Sicile.



Cette initiative vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe en semi-conducteurs et à soutenir les transitions numérique et écologique.



L'usine, intégrée et pionnière en Europe, devrait être opérationnelle en 2032.



ST s'est engagé à développer la technologie SiC, à respecter les commandes prioritaires en cas de pénurie et à former une main-d'oeuvre qualifiée.



La Commission a approuvé cette mesure, soulignant son impact positif sur l'écosystème des semi-conducteurs européens et la sécurité d'approvisionnement, tout en limitant les distorsions de concurrence.



