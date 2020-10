STMicro : l'association avec Sanken Electric porte ses fruits

26/10/2020 | 15:04

STMicroelectronics et Sanken Electric - un spécialiste des circuits intégrés, des modules de puissance et des capteurs - annoncent avoir mis au point de nouveaux modules industriels destinés aux équipements de forte puissance, fonctionnant à tensions élevées.



Ces modules de 650 V/50 A et 1200 V/10 A permettront de simplifier la conception et de réduire le nombre de composants utilisés dans les systèmes dont la puissance est supérieure à 3 kW (chauffage, ventilation, climatisation, lave-linges industriels...).



' Grâce à une fabrication simplifiée, un assemblage plus rapide et une nomenclature réduite, les concepteurs d'équipements fonctionnant à des tensions élevées peuvent créer de nouvelles générations de produits de puissance à la fois peu encombrants, économiques, écoénergétiques et robustes ', assure STMicro.



Les échantillons technologiques des modules IPM pour applications industrielles seront disponibles en mars 2021, la production démarrant peu après.





