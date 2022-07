STMicro : lance un nouveau capteur de la famille FlightSense

STMicroelectronics présnte sontoutdernier capteurde calcul de distancemulti-zonesde la familleFlightSense.



ST Micro assure que cettesolution clé-en-maindedétectiondeprésence, dereconnaissance gestuelleetd'alerted'intrusionconvientidéalement au marchédu PC.



Capable de détecter la présence d'un utilisateur, de reconnaître des gestes et de protéger contre tout regard malintentionné, cette solution clé en main au coût optimisé n'utilise pas de caméra, se caractérise par des interactions plus fluides, un niveau de sécurité accru et des économies d'énergie.



Les capteurs sont ainsi en mesure de détecter et suivreplusieurscibles,en calculant leurs coordonnées X/Y/Z et leursmouvementsàunefréquence élevée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.