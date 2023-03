STMicro : lance un nouveau module sans fil

STMicroelectronics annonce la sortie aujourd'hui du module certifié STM32WB1MMC Bluetooth.



Ce nouveau module, annonce la société, permet aux concepteurs d'accéder aux avantages des microcontrôleurs (MCU) STM32WB à double coeur de ST, en particulier dans les projets destinés à des volumes de production faibles à moyens.



Toujours selon ST, il simplifie le développement et accélère la mise sur le marché en associant la certification Bluetooth Low Energy 5.3 et les homologations mondiales des équipements radio au support de l'écosystème STM32Cube.



' Il atténue également les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de délais de livraison, et permet d'éviter les coûts et les retards de certification ', ajoute la société.





