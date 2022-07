STMicro : lancement du programme Électronique 2030

A l'occasion d'une cérémonie sur son site de Crolles, près de Grenoble, en présence notamment d'Emmanuel Macron, STMicroelectronics a fait part mardi soir du lancement du programme 'Électronique 2030', l'un des volets du plan d'investissement 'France 2030'.



D'une durée de cinq ans, ce programme a pour objectifs de positionner la France en leader des transitions digitales et écologiques et de relever les défis actuels et futurs dans le domaine de l'électronique, depuis la recherche amont jusqu'aux applications.



'Électronique 2030' contribue au Projet Important d'Intérêt Européen Commun pour la microélectronique et les technologies de communications (PIIEC ME/CT), regroupant vingt Etats membres et dont le financement doit être approuvé par la Commission européenne.



