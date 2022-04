STMicro : participation à une alliance FD-SOI

Le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics annoncent une nouvelle collaboration pour définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété).



Les partenaires soulignent que le FD-SOI apporte notamment une consommation d'énergie réduite et une intégration simplifiée de fonctionnalités telles que la connectivité et la sécurité, une fonctionnalité clé pour l'automobile, les applications IoT et mobiles.



'ST a été un pionnier en matière d'innovation sur le FD-SOI qui est en production depuis plusieurs années avec des produits avancés pour un large éventail de marchés finaux', souligne Jean-Marc Chéry, son président du directoire et directeur général.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.