STMicro : poursuit sa chute après son avertissement

Le titre poursuit son repli ce matin avec une perte de près de 2% alors que la valeur a déjà perdu hier près de 12%. STMicro a perdu environ 15% sur les trois dernières séances.



Le groupe a lancé hier un avertissement à l'occasion de la 4e partie de son CMD. ' Alors que nous nous attendions à l'évocation d'un objectif de CA de 15 Md$ en 2025, le groupe a réitéré son objectif de 12 Md$, mais en le reportant d'un an à 2023 ', rapporte Oddo.



ST Micro pointe la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et se trouve dans l'impossibilité de vendre ses solutions customisées pour la RF 5G (smartphones) et les infrastructures de communication à Huawei. Une situation que le groupe n'avait visiblement pas intégrée dans ses prévisions au-delà du 4e trimestre, constate l'analyste.

Dans ces conditions, Oddo reste à l'achat mais abaisse son objectif de cours de 40 à 36 euros.



' Cet incident de communication pourrait peser un certain temps. Mais, les tendances de l'industrie restent porteuses et le positionnement de ST ne s'est pas subitement dégradé ', conclut Oddo.



Liberum réitère également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 40 euros sur STMicroelectronics, au lendemain de la présentation par le groupe de semiconducteurs de perspectives à moyen terme décevantes pour ses revenus et ses marges.



'Nous trouvons les commentaires sur les perspectives de l'entreprise déroutants et pensons qu'ils pourraient être basés sur une attente d'un ralentissement de l'industrie au cours de 2022-2023', juge le broker, qui laisse toutefois ses prévisions inchangées pour l'instant.



Liberum continue de s'attendre à des mises à jour des estimations au cours des prochains trimestres 'en raison de la force de la demande généralisée, de la hausse des niveaux d'utilisation et de la probabilité d'un environnement de tarification plus favorable'.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.