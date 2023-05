STMicro : présente les résolutions des actionnaires

STMicroelectronics présente les résolutions approuvées par les actionnaires à l'occasion de son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023.



Les actionnaires ont approuvé les comptes et la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et le premier trimestre 2024.



Ils ont également décidé, entre autres, des renouvellements des mandats, pour une durée de trois ans de Frédéric Sanchez et de MaurizioTamagnini, comme membres du Conseil de Surveillance; le renouvellement du mandat, pour une durée de deux ans, de Ana de Pro Gonzalo, comme membre du Conseil de Surveillance ; le renouvellement du mandat, pour une durée d'un an de YannDelabrière,comme membre du Conseil de Surveillance.



Enfin, les actionnaires ont approuvé la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions.



