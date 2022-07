STMicro : projet d'usine conjointe avec GlobalFoundries

STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncent avoir signé un protocole d'accord pour créer une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm, un investissement envisagé de plusieurs milliards d'euros avec un soutien financier important de l'État français.



'Cette nouvelle unité de production en grands volumes exploitée conjointement soutiendra la demande des clients européens et internationaux à l'heure où le monde évolue vers la digitalisation et la décarbonation', expliquent les deux groupes.



L'entité exploitée conjointement sera adjacente à l'usine de fabrication 300 mm existante dont dispose ST à Crolles, près de Grenoble. Elle devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026 pour produire jusqu'à 620.000 plaques 300 mm par an, dont environ 42% pour ST.



Elle produira une large gamme de technologies, parmi lesquelles la feuille de route complète des technologies ST jusqu'au noeud 18 nm, pour des produits destinés à l'automobile, l'industriel, l'IoT (Internet des Objets) et les infrastructures de communication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.