STMicroelectronics : Berenberg passe à l'Achat

Le 23 avril 2024 à 09:18 Partager

Berenberg a rehaussé sa recommandation de Conserver à Acheter et réduit son objectif de cours de 53 euros à 49 euros sur STMicroelectronics.



Le bureau d'études rappelle que les cours des actions d'Infineon et de STMicroelectronics ont tous deux enregistré des performances médiocres cette année en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la faiblesse potentielle des marchés des semi-conducteurs automobiles et industriels, l'absence de reprise du marché final des semi-conducteurs destinés aux consommateurs et la volonté de la Chine de pousser les constructeurs automobiles locaux à passer à des fournisseurs nationaux.



Selon lui, bien qu'il y ait peu de signes jusqu'à présent que les marchés finaux de l'automobile et l'industrie enregistreront une croissance significative au second semestre de cette année, il pense que la tendance négative de ces marchés est déjà connue à ce stade et prise en compte dans les cours.



L'analyse pense en outre que les inquiétudes des investisseurs concernant la Chine sont exagérées. Berenberg s'attend à ce que les constructeurs automobiles chinois continuent à utiliser un mélange de fournisseurs de puces nationaux et internationaux.