STMicroelectronics : Berenberg plus pessimiste sur la valorisation

Berenberg a abaissé son objectif de cours à 35 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur STMicroelectronics dans le cadre d’une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Le bureau d’études valorise désormais l’action sur la base d’un PER de 15 contre 20 auparavant en raison d’une dynamique de prix moins favorable, de stocks plus élevés sur certains marché, d’une atténuation de la pénurie et de l’incertitude à propos de la demande. Il a également revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action 2023 et 2024 en raison de la réduction de ses prévisions de revenus et de marges.