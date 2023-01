STMicroelectronics France reçoit la certification « Top Employer 2023 » en France

Montrouge, le 17 janvier 2023 – STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a reçu, pour la troisième année consécutive, la certification « Top Employer 2023 » en France du Top Employers Institute.

Chaque année, le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, l’attractivité des talents, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion. Cette année, le programme a certifié 2 053 entreprises au niveau mondial présentes dans 121 pays à travers 5 continents. ST fait partie des 99 entreprises ayant reçu la certification en France.

Cette année, et dans une démarche d’amélioration continue, STMicroelectronics France a encore progressé dans ce classement, notamment sur ses pratiques en matière d’éthique et intégrité, de marque employeur, d’acquisition des talents ainsi que pour ses actions en matière de développement durable.

Porté par ses valeurs (l’humain, l’intégrité, l’excellence), ST veille également à proposer un environnement de travail sûr et agréable et fait de la protection ainsi que de la santé de ses collaboratrices et collaborateurs, une priorité. Cette récompense vient s’ajouter aux labels « Happy Trainees France 2023 » et « HappyIndex®Trainees Alternance 2023 » obtenus à la suite de l’étude menée par ChooseMyCompany® auprès des étudiants accueillis par le Groupe.

STMicroelectronics continue de s’inscrire dans une dynamique de recrutements de futurs talents, avec 800 postes ouverts actuellement sur ses 13 sites en France.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027.

En France, STMicroelectronics compte 11 300 collaborateurs, répartis sur 13 sites (dont 4 industriels) ancrés au cœur des territoires. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le Programme de Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a certifié 2 053 organisations dans 121 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 9,5 millions de collaborateurs à travers le monde.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Pour plus d’information :



STMicroelectronics

Contact presse :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe