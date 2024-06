Nous mettons tout en œuvre pour respecter les standards les plus élevés en matière de droits de l'homme et du travail, les plaçant au cœur de notre stratégie et de notre culture. Pour ce faire, nous élaborons et déployons de solides programmes de diligence raisonnable afin d'identifier, de prévenir, d'atténuer et de remédier aux risques réels et potentiels, tant au sein de nos opérations qu'à travers notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons rejoint la Responsible Business Alliance (RBA) en 2005 et en sommes actuellement membre à part entière. Nous nous engageons à respecter les sujets les plus saillants en matière de droits de l'homme à savoir : emploi librement choisi ; prévention du travail des mineurs et protection des jeunes travailleurs ; respect des heures de travail ; équité des salaires et des avantages sociaux ; interdiction de tout traitement inhumain et de harcèlement ; lutte contre toute forme de discrimination ; liberté d'association ; équité des conditions de travail et bien-être des employés ; et confidentialité des informations personnelles.

Attraction et engagement des talents

En tant que leader du secteur des hautes technologies, en forte croissance et inclusif, le recrutement et la rétention des meilleurs talents sont essentiels pour soutenir et pérenniser nos ambitions de développement. Nous voulons être reconnus comme un employeur leader sur le marché, attractif et centré sur l'humain ; un employeur innovant pour lequel l'esprit d'entreprise, le feedback, la coopération, la responsabilité et le leadership sont la norme.

Notre enquête auprès des employés de 2023 comprenait 75 questions sur des catégories clés telles que l'engagement, l'agilité organisationnelle, la qualité et le focus client. Nous proposons un programme d'incitation à court terme à près de 23 000 employés, qui récompense la performance opérationnelle, mais reconnaît également la réalisation de nos objectifs de développement durable à travers un indice dédié.

Diversité, équité et inclusion

Nous sommes convaincus que la diversité, l'équité et l'inclusion ont un impact positif sur l'innovation et l'engagement des parties prenantes, ainsi que sur la croissance personnelle et celle de l'entreprise. Notre vision est la suivante : "Chez ST, vous pouvez être la vraie version de vous-même". Pour nous aider à atteindre cet objectif, en 2023, nous avons multiplié nos efforts en vue d'une transformation culturelle de l'entreprise. Nous maintenons l'ambition d'attirer, de recruter et de fidéliser une main-d'œuvre diverse en offrant des opportunités de travail équitables et inclusives, y compris le travail flexible. Nous luttons également contre les stéréotypes, renforçant sans cesse un état d'esprit inclusif, conscient de la valeur et la richesse d'une main-d'œuvre diverse. En 2023, nous avons mis l'accent sur la création de groupes de ressources pour les