STMicroelectronics N : La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics au plus bas depuis fin 2022 après son nouvel avertissement

Le 25 juillet 2024 à 11:25 Partager

Plus fort repli de l'indice CAC 40, STMicroelectronics (-12% à 32,56 euros) est lourdement sanctionné pour avoir abaissé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois de l'année. Le précédent avertissement datait de fin avril. Ses ventes de puces au secteur automobile sont ressortis sous les attentes au deuxième trimestre et les commandes des clients dans l'industriel ne se sont pas améliorées, comme anticipé. Conséquence de ce profit warning, le consensus de bénéfice par action pour 2024 devrait être réduit de 15%, prévient Stifel.



"Pour l'exercice 2024, nous allons désormais diriger la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires compris entre 13,2 milliards de dollars et 13,7 milliards de dollars. À l'intérieur de ce plan, nous nous attendons à une marge brute d'environ 40%", a indiqué le PDG de STMicroelectronics Jean-Marc Chéry lors de la publication des comptes du deuxième trimestre.



Le fabricant de semi-conducteurs visait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 14 milliards et 15 milliards de dollars et "une marge brute entre un minimum supérieur à 40% et un maximum de l'ordre de 42%. La marge brute est une mesure de la rentabilité très surveillée dans le secteur.



"La réduction des perspectives de revenus et de marge brute de STM n'est pas inattendue et nous pensons que le troisième trimestre pourrait représenter le point bas des fondamentaux de la société dans ce cycle. Cependant, la reprise au premier semestre devrait être modérée", a réagi Jefferies.



Entre avril et juin, le fabricant de semi-conducteurs a enregistré une chute de 64,8% de résultat net à 353 millions de dollars. La marge brute est tombée à 40,1% contre 49% au deuxième trimestre 2023. STMicroelectronics a été confronté à une chute de 25,3% de son chiffre d'affaires à 3,23 milliards de dollars.



"Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires net a été supérieur au point médian de notre fourchette de perspectives financières, grâce à un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle, partiellement contrebalancé par un chiffre d'affaires moins élevé que prévu dans l'automobile. La marge brute est ressortie en ligne avec nos attentes", a commenté le PDG.



Jean-Marc Chéry a ajouté : "Au cours du trimestre, contrairement à nos attentes précédentes, les commandes des clients dans l'industriel ne se sont pas améliorées et la demande pour l'automobile a diminué."



Au troisième trimestre, au point médian, le groupe franco-italien cible un chiffre d'affaires net de 3,25 milliards de dollars, en baisse de 26,7% en variation annuelle et en hausse de 0,6% en variation séquentielle et une marge brute d'environ 38%, impactée par environ 350 points de base de charges liées aux capacités non utilisées.



Le concurrent Allemand de STMicroelectronics, Infineon, perd près de 6%.