STMicroelectronics N : STMicro a dépassé les attentes au T4 et vise une forte croissance en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--STMicroelectronics a annoncé jeudi s'attendre à une hausse d'environ 31,2% sur un an de ses revenus au premier trimestre de 2021, après avoir publié un chiffre d'affaires et une marge brute supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes au titre du quatrième trimestre de l'année écoulée.

"Nos prévisions pour le premier trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes: chiffre d'affaires net de 2,93 milliards de dollars, en hausse de 31,2% en variation annuelle et en baisse de 9,5% en variation séquentielle; la marge brute devrait ressortir à environ 38,5%", a indiqué STMicroelectronics dans un communiqué. Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,20 dollar pour 1 euro au premier trimestre 2021, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes, a précisé la société.

Cette année, le groupe compte investir entre 1,8 et 2 milliards de dollars afin de "soutenir la forte demande du marché" et ses "initiatives stratégiques". L'an passé, les dépenses d'investissement ont atteint 1,28 milliard de dollars, après déduction des produits de cession.

Ces objectifs ont été établis après que STMicroelectronics a dévoilé des résultats supérieurs aux prévisions de ses dirigeants et des analystes au titre du quatrième trimestre de 2020. Au cours de cette période, le fabricant de semi-conducteurs a enregistré un bénéfice net de 582 millions de dollars, en hausse de 48,4% en données publiées par rapport à la même période de 2019, tandis que la marge brute a reculé de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à un taux de 38,8%.

La marge brute du quatrième trimestre a plié "en raison essentiellement de la pression habituelle sur les prix et d'effets de change nets défavorables, après couverture", a expliqué STMicroelectronics.

Conformément aux données préliminaires dévoilées le 8 janvier, STMicroelectronics a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars, en hausse de 21,3% en rythme séquentiel et de 17,5% en rythme annuel.

Lors de l'annonce de ses résultats du troisième trimestre en octobre dernier, STMicroelectronics avait annoncé tabler pour le quatrième trimestre sur une croissance séquentielle de son chiffre d'affaires d'environ 12% au point médian, à plus ou moins 350 points de base, à 2,99 milliards de dollars, et sur une marge brute d'environ 38,5%, à plus ou moins 200 points de base.

Selon FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 508 millions de dollars et sur une marge brute de 37,3% au quatrième trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le résultat net du groupe a augmenté de 7,2%, à 1,11 milliard de dollars, le chiffre d'affaires a cru de 6,9%, à 10,22 milliards de dollars, et la marge brute s'est établie à 37,1%, contre 38,7% en 2019.

Début décembre, STMicroelectronics avait abaissé sa prévision de marge opérationnelle à horizon 2023, désormais attendue entre 15% et 17% des ventes. Un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars est également attendu en 2023.

Sur le terrain de la gouvernance, le conseil de surveillance a décidé de soumettre à l'approbation des actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale du groupe, la reconduction pour un mandat de trois ans de Jean-Marc Chéry comme membre unique du directoire, président du directoire et directeur général de la société.

