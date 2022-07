STMicroelectronics N : STMicrolectronics plus optimiste sur ses objectifs 2022

Au deuxième trimestre, STMicroelectronics a présenté des résultats en forte amélioration grâce à une activité particulièrement dynamique. Le résultat net a bondi de 110,4% à 867 millions de dollars et le résultat d’exploitation de 105,4% à 1 milliard de dollars. Sa marge brute, une mesure de la rentabilité très suivie dans le secteur, est passée en un an de 40,5% à 47,4%.



" Le chiffre d'affaires net et la marge brute du deuxième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits " a commenté le PDG, Jean-Marc Chéry.



Au point médian, les prévisions de ST pour le deuxième trimestre 2022 étaient les suivantes : chiffre d'affaires net de 3,75 milliards de dollars et marge brute d'environ 46 %.



Avant de poursuivre : " Nous allons à présent conduire la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,2 milliards de dollars, et une marge brute d'environ 47 %. " La société tablait auparavant sur un chiffre d'affaires compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars.



Pour le troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs vise au point médian un chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6 % en variation annuelle et de 10,5 % en variation séquentielle. Il table également sur une marge brute d' environ 47,0 %