STMicroelectronics N : construira une unité de fabrication de substrats en carbure de silicium en Italie

STMicroelectronics construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les applications des secteurs de l’automobile et de l’industriel dans le cadre de la transition vers l’électrification et de la poursuite d’un rendement énergétique accru. L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience.



Environ 700 emplois directs supplémentaires seront créés lorsque l'unité sera à pleine capacité.



La production devrait démarrer en 2023, permettant d'équilibrer l'approvisionnement en substrats SiC entre la fabrication interne et l'achat à des fournisseurs.



" Construite sur le site ST de Catane (Sicile-Italie) à côté de l'actuelle unité de fabrication de composants SiC, cette usine de production de substrats en SiC sera la première du genre en Europe pour la production en volumes de substrats épitaxiés en 150 mm en carbure de silicium, intégrant toutes les étapes du flux de production ", explique le fabricant de semi-conducteurs.



ST s'est engagé à développer des plaquettes en 200 mm dans un futur proche.



" ST transforme ses activités de fabrication à l'échelle mondiale, avec des capacités supplémentaires en production de plaquettes de 300 mm et en mettant tout particulièrement l'accent sur les semiconducteurs à grand gap, pour réaliser son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et au-delà. ", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.