STMicroelectronics N : plus pessimiste sur ses perspectives annuelles

Le 25 avril 2024 à 08:18 Partager

" Pour l’exercice 2024, nous allons désormais diriger la société sur la base d’un plan de chiffre d’affaires révisé compris entre 14 milliards et 15 milliards de dollars ", a prévenu le PDG de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry. Le fabricant de semi-conducteurs visait auparavant des revenus entre 15,9 milliards de dollars et 16,9 milliards de dollars. Il cible par ailleurs, une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, entre 40% et 45% (low 40’s) contre "low to mid-40’s” auparavant.



" Au cours du trimestre, la demande en semi-conducteurs pour l'automobile a ralenti par rapport à nos attentes, entrant dans une phase de décélération, tandis que la correction en cours dans l'industriel s'est accélérée. " a expliqué le dirigeant.



Au premier trimestre, le groupe technologique franco-italien a vu son résultat net chuter de 50,9% à 513 millions de dollars, soit 0,54 dollar par action après dilution. La marge brute est tombée à 41,7% contre 49,7% un an plus tôt à la même époque. STMicroelectronics a été confronté à une chute de 18,4% de son chiffre d'affaires net à 3,47 milliards de dollars. Le groupe visait 3,6 milliards de dollars de revenus et une marge brute de 42,3%.