PR N°C3057C

Wattpark, Geoflex et Vianova remportent le « Mobility 4.0 Challenge » de la Software République

Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales , membres de la Software République, ont clôturé l eur premier « challenge » d’open innovation le 16 décembre

Sur 150 candidatures et parmi 10 finalistes, les 3 start-ups lauréates du concours sont : Wattpark , Geoflex et Vianova

Les 3 vainqueurs pourront intégrer l’incubateur de la Software République afin d’accélérer leurs projets innovants





Paris, 16/12/2021 – Les 3 start-ups Wattpark, Geoflex et Vianova remportent la première édition du concours “Mobility 4.0 Challenge” organisée par la Software République, un nouvel écosystème européen pour innover dans la mobilité intelligente. Les lauréats se sont vu remettre leurs trophées par les membres du Jury des 6 entreprises fondatrices avec la participation de Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le 6 septembre dernier, les membres de la Software République lançaient le « Mobility 4.0 Challenge », motivés par un élan commun : mobiliser l’écosystème des start-ups autour de l’innovation pour une mobilité durable.

Après réception de plus de 150 projets, 10 finalistes ont été présélectionnés par le jury de la Software République. En leur permettant d’accéder aux données nécessaires à leurs projets et de bénéficier de l’expertise des 6 entreprises, les 10 finalistes ont ainsi pu étoffer leurs concepts innovants pendant une phase de prototypage qui s’est achevée début décembre.

Après délibération du Jury, 3 start-ups lauréates ont été récompensées. Wattpark, Geoflex et Vianova se voient proposer d’intégrer l’incubateur de la Software République à partir du 1er février 2022 pour concrétiser leur projet avec le soutien, l’expertise et les ressources d’Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales.

Les 3 start-ups lauréates de l’édition 2021 du “Mobility 4.0 Challenge” sont :

1er prix : WATTPARK





Wattpark est le « Airbnb© des chargeurs ». Il permet aux propriétaires d’une borne de recharge de la partager et de la louer. Il aide les conducteurs à localiser une borne, à s’y connecter et à payer facilement, évitant ainsi tout stress dans l'expérience de conduite des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2ème prix : GEOFLEX





Geoflex est un opérateur de services améliorant les applications GPS / GNSS pour atteindre un positionnement sûr et précis, jusqu’à 4 centimètres, sur terre, en mer et dans les airs. Geoflex fournit une hyper-géolocalisation universelle aux trains, voitures, navires, drones, smartphones…mais aussi pour la livraison du dernier kilomètre dans les villes intelligentes.

3ème prix : VIANOVA





Vianova développe un algorithme de sécurité routière qui pourra profiter à la fois aux villes et aux automobilistes pour identifier et être informés en temps réel des incidents dangereux sur les routes ou des risques d'accident élevés dans certaines zones.

Les membres du Jury ont également retenu trois « coups de cœur » : Parcoor, Pasqal et Search Mobility.

Le jury se composait de représentants des six membres de la Software République :

- Sophie Proust, EVP Directrice de la Technologie, Groupe Atos

- Laurence Montanari, VP industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes

- Frédéric Vacher, Directeur de l’Innovation et du 3DEXPERIENCE Lab, Dassault Systèmes

- Jean-Marc Lafond, Directeur du portefeuille d'innovation IoT, Orange Innovation

- Luc Julia, Directeur Scientifique, Renault Group

- Sophie Schmidtlin, Directrice de la Recherche et de l’Ingénierie Amont, Renault Group

- Frédérique Le Grevès, Vice-Président Exécutif, Affaires Publiques France, STMicroelectronics et Président Directeur Général, STMicroelectronics France

- Stéphane Royer, Directeur des Données, Thales.

Retrouvez l’ensemble des informations du Mobility 4.0 Challenge sur https://www.challenge-software-republique.com/ et les vidéos associées sur la Chaine YouTube de la Software République.

C ontact s Presse

Atos : Laura Fau - laura.fau@atos.net – Tel. +33 673 64 04 18

Dassault Systèmes : Arnaud Malherbe - arnaud.malherbe@3ds.com – Tel. +33 687 56 24 61

Orange : Tom Wright - tom.wright@orange.com – Tel. +33 678 91 35 11

Renault Group : Amélie Le Gall - amelie.le-gall@renault.com – Tel. +33 601 92 12 26

STMicroelectronics : Nelly Dimey - nelly.dimey@st.com – Tel. +33 675 00 73 39

Thales : Vanessa Viala - vanessa.viala@thalesgroup.com – Tel. +33 607 34 00 34

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net/fr

À propos de Dassault Systèmes,

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9 millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. https://www.thalesgroup.com/fr

Pièce jointe