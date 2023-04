STMicroelectronics : ZF signe un accord pluriannuel avec STMicroelectronics pour la fourniture de composants en carbure de silicium

ZF signe un accord pluriannuel avec STMicroelectronics pour la fourniture de composants en carbure de silicium

ZF se dote d’un fournisseur pour la technologie en carbure de silicium (SiC) afin de répondre de manière fiable à des commandes d’électromobilité évaluées à plus de 30 milliards d’euros.

Les composants en carbure de silicium de ST seront intégrés à la future plateforme modulaire d’onduleurs de ZF dont la production en série débutera en 2025.

En choisissant ST, ZF se dote d’un fournisseur dont l’expérience des systèmes complexes répond à ses exigences et qui est capable de produire des composants SiC de qualité exceptionnellement élevée et dans les quantités requises.





Friedrichshafen (Allemagne) et Genève (Suisse), le 13 avril 2023 — À partir de 2025, le groupe technologique ZF achètera des composants en carbure de silicium (SiC) à STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques. Selon les termes de ce contrat pluriannuel, ST fournira un volume de dizaines de millions de composants en carbure de silicium qui seront intégrés à la nouvelle architecture modulaire d’onduleurs de ZF dont la production en série débutera en 2025. ZF s’appuiera sur la production en carbure de silicium verticalement intégrée de ST en Europe et en Asie pour sécuriser les commandes de ses clients dans le domaine de l’électromobilité.

« Avec cette étape d’une importance stratégique, nous renforçons notre chaîne logistique afin de sécuriser l’approvisionnement de nos clients. Dans le domaine de l’électromobilité, notre carnet de commandes jusqu’en 2030 s’élève aujourd’hui à plus de trente milliards d’euros. Pour ce volume, nous avons besoin de plusieurs fournisseurs fiables pour les composants en carbure de silicium », explique Stephan von Schuckmann, membre du comité de direction responsable Électromobilité et Gestion des matériaux de ZF. « Avec STMicroelectronics, nous avons désormais un fournisseur dont l’expérience dans le domaine des systèmes complexes correspond à nos exigences et qui, surtout, peut produire des composants d’une qualité exceptionnelle et dans les quantités requises. » Par cet accord, ZF se dote d’un fournisseur de technologie en carbure de silicium de classe mondiale, qui s’ajoute à un accord de partenariat existant dans le carbure de silicium annoncé par ZF en février.

« En tant qu’entreprise verticalement intégrée, nous investissons de manière importante pour accroître nos capacités manufacturières et développer notre chaîne d’approvisionnement en carbure de silicium afin d’aider nos clients internationaux et européens des secteurs de l’automobile et de l’industriel à atteindre leurs objectifs d’électrification et de décarbonation », a ajouté Marco Monti, Président du Groupe Produits Automobiles et Discrets de STMicroelectronics. « La clé du succès en matière de technologie pour véhicules électriques réside dans l’association d’une évolutivité, d’une modularité, d’une efficacité et d’une puissance crête accrues à un prix abordable. Notre technologie en carbure de silicium contribue à apporter ces avantages et nous sommes fiers de travailler avec ZF, un des principaux équipementiers pour l’électrification du secteur automobile, ainsi que de l’aider à différencier ses onduleurs et à en optimiser les performances. »

ST fabriquera les circuits en carbure de silicium dans ses usines de production situées en Italie et à Singapour ; ils seront ensuite assemblés en boîtier STPAK, un boîtier avancé développé par ST, et testés dans ses sites de back-end au Maroc et en Chine.

ZF peut connecter un nombre variable de composants de ce type pour mieux répondre aux exigences de performance de ses clients.

À partir de 2025, ST fournira à ZF un volume de dizaines de millions de MOSFET en carbure de silicium de troisième génération. ZF peut connecter un nombre variable de composants de ce type ensemble pour répondre aux exigences de performance de ses clients sans modifier la conception de l’onduleur. ZF utilisera notamment cette technologie dans les onduleurs qui équiperont les véhicules d’un constructeur automobile européen dont le début de la production est prévue pour 2025.

Véritable cerveau des systèmes de transmission électrique, l’onduleur gère le flux d’énergie entre la batterie et le moteur électrique, et inversement. À chaque étape de leur développement, les onduleurs ont gagné en efficacité et en complexité. La combinaison de la conception des onduleurs et de circuits intégrés — notamment en carbure de silicium — joue un rôle clé dans l’amélioration des performances des véhicules électriques. Les composants en carbure de silicium permettent de réduire de façon significative les pertes de puissance dans les onduleurs qui équipent les véhicules électriques, mais également les éoliennes et les systèmes photovoltaïques. Les composants en carbure de silicium présentent des avantages décisifs par rapport aux produits classiques en silicium, tels qu’une efficacité, une densité de puissance et une fiabilité supérieures tout en permettant de concevoir des systèmes plus compacts et à moindre coût. En d’autres termes, un véhicule électrique équipé de produits en carbure de silicium se recharge plus rapidement, affiche une plus grande autonomie et dispose de davantage d’espace.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos de ZF

ZF est une entreprise technologique mondiale dont les systèmes utilisés dans les automobiles, les véhicules commerciaux et les applications industrielles contribuent à la mobilité de nouvelle génération (« Next Generation Mobility »). ZF permet aux véhicules de voir, de penser et d’agir. Dans les quatre domaines technologiques qui sont le contrôle des moteurs du véhicule, la sécurité intégrée, la conduite automatique et la mobilité électrique, ZF propose des solutions globales (produits et logiciels) aux constructeurs automobiles établis, ainsi qu’aux prestataires de services de transport et de mobilité émergents. ZF électrifie un large éventail de véhicules et contribue à la réduction des émissions, à la protection du climat et la sécurité de la mobilité.

Avec environ 165 000 employés à travers le monde, ZF a réalisé un chiffre d’affaires de 43,8 milliards d’euros au cours de l’exercice fiscal 2022. La société exploite 168 sites de production dans 32 pays. Pour de plus amples informations, visitez le site www.zf.com .

