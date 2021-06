STMicroelectronics accueille Tower Semiconductor dans l’usine 300 mm de composants analogiques et de puissance en cours de construction en Italie

Les partenaires accéléreront la montée en puissance de l’usine 300 mm R3 de ST à Agrate

pour une production en grands volumes





Genève (Suisse) et Migdal Haemek (Israël), le 24 juin 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Tower Semiconductor (NASDAQ : TSEM & TASE : TSEM), première fonderie de semiconducteurs analogiques à forte valeur, annoncent ce jour un accord aux termes duquel ST accueillera Tower dans son usine de 300 mm R3 d’Agrate actuellement en cours de construction sur son site d’Agrate Brianza en Italie. ST et Tower uniront leurs forces pour une montée en puissance accélérée de l’usine, un facteur clé pour atteindre un niveau élevé d’utilisation et par conséquent, un coût compétitif par plaquette. ST partagera la salle blanche de l’usine R3 où Tower installera ses propres équipements sur un tiers de l’espace total. Il est prévu que l’usine sera prête pour l’installation des équipements plus tard cette année et de démarrer la production au second semestre 2022.

ST et Tower partageront la surface de la salle blanche et l’infrastructure de l’usine. Les deux sociétés investiront dans leurs équipements de process respectifs et collaboreront en vue d’accélérer la qualification de l’usine et ensuite sa montée en puissance. Les opérations continueront d’être gérées par ST, avec certains membres du personnel de Tower détachés auprès de ST pour des postes spécifiques afin de soutenir la qualification de l’usine et la montée de la production en volume, ainsi que d’autres postes en ingénierie et process. Au cours de la première phase, les procédés en 130, 90 et 65 nm pour les technologies de puissance intelligente, analogiques et signal mixte, ainsi que RF, seront qualifiées dans l’usine R3. Les produits réalisés dans ces technologies seront notamment utilisés dans les applications automobiles, industrielles et d’électronique personnelle.

« Le paramètre clé pour la performance industrielle et économique d’une usine est son utilisation. Tower est un excellent partenaire pour la production en volume de circuits analogiques, de circuits de puissance et signal mixte qui nous permettra de qualifier et de monter en puissance significativement plus rapidement l’usine 300 mm R3 à Agrate. Ceci permettra une utilisation optimale de l’usine pratiquement dès le début de la production. La capacité de production de l’usine, une fois entièrement équipée, pourrait même être supérieure à la capacité initialement estimée en 2018, lorsque nous avons démarré le projet », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Les produits fabriqués dans l’usine R3 d’Agrate soutiendront les marchés de l’automobile, de l’industriel et de l’électronique personnelle. Ils contribueront à atténuer les tensions à moyen et à long termes en matière d’approvisionnement pour une large gamme d’applications. »

Russell Ellwanger, CEO de Tower, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec STMicroelectronics. ST est réputé pour sa technologie de pointe, son excellence opérationnelle et son intégrité. Nous nous réjouissons de la perspective de notre réussite mutuelle. Les solides capacités d’exécution de Tower dans les solutions RF analogiques, les plateformes de puissance, les afficheurs et autres technologies avancées réalisées sur des plaquettes de 300 mm en géométrie 65 nm seront renforcées de manière significative par cette activité à Agrate, en faisant plus que tripler la capacité de fonderie de Tower en 300 mm, pour mieux répondre à la demande croissante de nos clients sur ces marchés en rapide expansion. »

Pour mettre en œuvre ce projet, Tower créera sa propre filiale en Italie. Tower fournira des détails sur son calendrier d’investissements significatifs en CAPEX et les montants investis au fur et à mesure des avancées du projet.

À propos de Tower Semiconductor

Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ : TSEM, TASE : TSEM), première fonderie de semiconducteurs analogiques à forte valeur, fournit des plateformes technologiques et de fabrication de circuits intégrés destinés à des marchés en plein essor tels que l’électronique grand public, l’industriel, l’automobile, les communications mobiles, les infrastructures, le médical, l’aérospatial et la défense. Tower Semiconductor met tout en œuvre pour exercer un impact positif et durable sur la planète grâce à des partenariats à long terme et à un ensemble de technologies analogiques avancées et innovantes comprenant une large gamme de plateformes de fabrication personnalisables telles que les technologies silicium-germanium (SiGe), BiCMOS, CMOS/signal mixte et RF CMOS, les capteurs d’images CMOS, les capteurs hors imagerie, la gestion de l’alimentation intégrée (BCD et 700 V) et les MEMS. Tower Semiconductor propose également des services de conception de classe mondiale pour des cycles de conception rapides et précis ainsi que des services de transfert de procédés incluant le développement, le transfert et l’optimisation auprès de fabricants IDM (Integrated Device Manufacturers) et des entreprises fabless. Afin d’assurer à ses clients un approvisionnement multi-sources et une capacité étendue, Tower Semiconductor exploite deux sites de fabrication en Israël (150 et 200 mm), deux aux États-Unis (200 mm) et trois au Japon (deux en 200 mm et un en 300 mm) à travers TPSCo. Pour de plus amples informations, visitez le site www.towersemi.com.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Ce communiqué de presse, y compris toute projection en relation avec les perspectives du projet, le calendrier et le montant des investissements, mais également nos activités respectives, y compris commerciales, inclut des informations à caractère prévisionnel qui sont sujettes à des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont prévus ou induits par de telles informations à caractère prévisionnel, et il convient de ne pas s’y fier. Les risques et incertitudes potentiels incluent, sans limitation, les risques et incertitudes associés à la création d’une usine de fabrication (« fab »), au calendrier de qualification de la technologie et des produits, aux montants d’investissement et autres termes, à des accords de coopération et/ou aux opérations de leasing financier en vue d’améliorer la capacité de production dans des technologies avancées, lesquels peuvent impliquer de nouveaux engagements auprès des clients, la qualification de technologie et de procédés, et la montée en puissance des installations de production, et dont le projet peut nécessiter un financement supplémentaire dont l’éventuelle disponibilité ne peut pas être du tout garantie à des conditions favorables.

Des informations plus complètes sur les risques et incertitudes pouvant affecter l’exactitude des informations à caractère prévisionnel contenues dans ce communiqué de presse, ou affecter d’une autre façon nos activités commerciales respectives, sont incluses sous la rubrique « Facteurs de risques » dans les derniers rapports sur formulaires 20-F et 6-K déposés par ST et Tower respectivement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers et de la Securities Authority en Israël. Les résultats futurs pourraient différer de manière significative de ceux précédemment publiés. ST et Tower n’ont pas l’intention de mettre à jour, et rejettent expressément toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse.

