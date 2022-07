STMicroelectronics accueille le lancement du programme français

« Électronique 2030 » sur son site de Crolles

ST est l’un des leaders du programme stratégique français d’une durée de cinq ans qui soutient la R&D et les premiers déploiements industriels en microélectronique.





Le programme « Électronique 2030 » contribue au Projet Important d’Intérêt Européen Commun pour la microélectronique et les technologies de communications (PIIEC ME/CT) regroupant vingt Etats membres.





Crolles, Isère, le 12 juillet 2022 — À l’occasion du lancement du programme « Électronique 2030 », STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a accueilli ce jour M. Emmanuel Macron, Président de la République française, accompagné de M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Madame Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Olivier Véran, ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du Gouvernement, M. Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger et de M. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, ainsi que de représentants des autorités publiques nationales, régionales et locales, et de responsables des activités recherche, développement et fabrication du site ST de Crolles, près de Grenoble (Isère). Des partenaires de ST représentant l’industrie des semiconducteurs et de l’électronique, dont GlobalFoundries, le CEA-Leti et Soitec, étaient également présents.

Le programme « Électronique 2030 », l’un des volets du plan d’investissement « France 2030 » annoncé en octobre 2021, a pour objectifs de positionner la France en leader des transitions digitales et écologiques et de relever les défis actuels et futurs dans le domaine de l’électronique, depuis la recherche amont jusqu’aux applications. Les semiconducteurs jouent un rôle stratégique dans de nombreux secteurs industriels et dans l’ensemble de l’économie, et soutiennent directement les objectifs du Pacte vert pour l’Europe dans le cadre de la transition vers une économie décarbonée avec la production de technologies, d’appareils et de solutions à haute efficacité énergétique qui constituent le cœur des applications de mobilité intelligente et de l’Internet des objets (IoT).

À l’échelle européenne, vingt pays membres de l’UE ont décidé de capitaliser sur le succès d’un premier « Projet Important d’Intérêt Européen Commun pour le secteur de la microélectronique (PIIEC ME) » en vue de lancer un nouveau PIIEC dédié aux technologies microélectroniques et de communications (PIIEC ME/CT) en coordination avec la Commission européenne. Comptant plus de 100 participants, ce nouveau PIIEC ciblera l’ensemble de la chaîne de valeur des semiconducteurs, en appui non seulement des projets de recherche, développement et innovation (RDI), mais également du premier déploiement industriel (FID). Le projet PIIEC ME/CT est décliné en quatre domaines thématiques : SENSE (perception numérique), THINK (traitement numérique embarqué), ACT (électronique de puissance) et COMMUNICATE (composants de communications).

Aujourd’hui, M. Emmanuel Macron, Président de la République française, a annoncé la décision de la France d’apporter son soutien à ST, ainsi qu’à quatorze autres chefs de file français participant au PIIEC ME/CT, de 2022 à 2026. Cette décision soutient directement la participation de ST aux quatre domaines thématiques par l’intermédiaire de ses sites de R&D et de fabrication, notamment Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours. Ceci inclura la R&D pour les microcontrôleurs haute performance et basse consommation, ainsi que des technologies incluant : une nouvelle filière FD-SOI avec mémoire à changement de phase (PCM) embarquée ; l’intelligence artificielle en périphérie de réseau (Edge AI) utilisant des architectures innovantes en technologie CMOS à mémoire non volatile embarquée ; la technologie d’électronique de puissance à la pointe de l’innovation utilisant le Nitrure de Gallium sur Silicium ; les capteurs optiques intelligents avec intégration 3D avancée et intelligence artificielle embarquée ; les technologies et composants radiofréquences (RF) destinés aux communications 5G et 6G, parmi d’autres.



Le financement du projet PIIEC ME/CT doit être approuvé par la Commission européenne.

