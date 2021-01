PR N°C2977C



STMicroelectronics annonce la nomination de Rajita D’Souza au poste de Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise

Genève (Suisse), le 11 janvier 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la nomination effective au 1er janvier 2021 de Rajita D’Souza au poste de Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (Chief Human Resources Officer). Rajita D’Souza est directement rattachée à Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, et siège au Comité exécutif de la Société.

Dans le cadre de ses fonctions, Rajita D’Souza a pour mission de diriger l’organisation RH de ST (développement des employés, gestion de la performance, rémunérations et avantages sociaux, recrutement) et jouera un rôle clé dans la conduite de la stratégie et des programmes de développement durable de la Société, y compris l’objectif d’atteindre la neutralité carbone dès 2027.

Précédemment Directrice des ressources humaines de Bekaert, un leader mondial dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil d'acier, Rajita D’Souza a acquis une large expérience au sein de grandes entreprises industrielles. Elle a débuté sa carrière en 1993 en tant que directrice des opérations de Reliance Consultancy Services à Mumbai (Inde). En 1997, elle a rejoint General Electric, où elle a occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources humaines, avec des responsabilités et une envergure croissantes. Dix ans plus tard, elle a rejoint le groupe SABIC en qualité de Directrice des Ressources Humaines pour l’Europe. En 2011, elle a été nommée vice-présidente des Ressources Humaines de la société Goodyear Tire & Rubber pour la région EMEA.

Née à Mumbai (Inde) en 1973, Rajita D’Souza est titulaire d’une maîtrise en droit de l’université de Mumbai et d’une licence en gestion d’entreprise. Elle est également certifiée « Master Black-Belt » en qualité Six-Sigma.

