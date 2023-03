STMicroelectronics annonce la publication de son Rapport Financier IFRS 2022 et la proposition de dividende

Amsterdam (Pays-Bas), le 23 mars 2023 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la publication sur son site web de son Rapport Financier IFRS au titre de l’exercice 2022 clos le 31 décembre 2022. Ce rapport a été déposé auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM). Le Rapport Financier annuel, établi conformément aux normes comptables internationales IFRS-EU (International Financial Reporting Standards) et accompagné d’un état financier complet et audité, est immédiatement disponible sur le site www.st.com , et sera disponible sur le site de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers www.afm.nl . Une version imprimée de ce Rapport Financier sera disponible gratuitement auprès du service Relations Investisseurs de ST en appelant le

+41 22 929 5920 ou en accédant à l’adresse : investors.st.com .

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer, lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2023 des actionnaires, la distribution d’un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation du capital social de la Société payable en quatre versements trimestriels de 0,06 US$ aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2023 et au premier trimestre 2024 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société le mois de chaque paiement trimestriel, conformément au tableau ci-dessous.

Suspension des transferts d’actions entre les registres new-yorkais et néerlandais Trimestre Date de négociation coupon détaché Date d’enregistrement Monde Date de paiement en Europe Date de paiement NYSE à partir du : De la clôture des marchés à New York : Jusqu’à l’ouverture des marchés à New York le : T2 2023 26 juin 23 27 juin 23 28 juin 23 5 juillet 23 23 juin 23 28 juin 23 T3 2023 18 sept 23 19 sept 23 20 sept 23 26 sept 23 15 sept 23 20 sept 23 T4 2023 11 déc 23 12 déc 23 13 déc 23 19 déc 23 8 déc 23 13 déc 23 T1 2024 18 mars 24 19 mars 24 20 mars 24 26 mars 24 15 mars 24 20 mars 24

La Société publiera en temps voulu les informations relatives à la tenue de son Assemblée Générale Annuelle 2023 des actionnaires.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe