STMicroelectronics annonce un changement au sein de son équipe de direction

Genève, le 9 juin 2021 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour que Benedetto Vigna, Président du Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs (AMS), a informé la Société qu’il quittera ses fonctions le 31 août 2021 pour devenir CEO d’une autre entreprise.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : « Benedetto a débuté sa carrière chez ST il y a 26 ans. Il a établi le leadership de ST dans le domaine des capteurs MEMS et, par la suite, dans une gamme plus large de capteurs et d’actuateurs, ainsi que mené les activités de la Société dans l’analogique et, plus récemment, dans les solutions de capteurs optiques. Au nom du Comité Exécutif de ST, de tous les membres de notre direction et de l’ensemble de nos employés, je remercie Benedetto de sa contribution au succès de la Société et lui adresse tous mes voeux de réussite dans ses futurs projets. Nous travaillerons ensemble au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en douceur. »

Benedetto Vigna, Président du Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs a ajouté : « Pendant la moitié de ma vie, j’ai travaillé avec une formidable équipe multiculturelle à laquelle je suis, et serai toujours, reconnaissant. Sans une telle équipe, il aurait été impossible de développer les activités du Groupe AMS à ses niveaux actuels. Je souhaite remercier toute la famille ST pour ce qu’elle m’a appris, et pour le temps que nous avons consacré ensemble à transformer nos rêves en réalités pour l’entreprise. »

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

