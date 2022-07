PR No: C3102C



STMicroelectronics et GlobalFoundries renforcent l’écosystème

FD-SOI avec une nouvelle unité de production 300 mm en France

Cette nouvelle unité de production en grands volumes exploitée conjointement soutiendra la demande des clients européens et internationaux à l’heure où le monde évolue vers la digitalisation et la décarbonation.

Elle produira une large gamme de technologies, parmi lesquelles la technologie leader sur le marché FDX™ de GF et la feuille de route complète des technologies ST jusqu’au nœud 18 nm, pour des produits destinés à l’automobile, l’industriel, l’IoT et les infrastructures de communication.

L’investissement envisagé de plusieurs milliards d’euros bénéficiera d’un soutien financier important de l’État français.





Crolles (Isère), le 11 juillet 2022 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les produits servent toute la gamme des applications électroniques de ses clients, et GlobalFoundries Inc. (Nasdaq : GFS), un leader mondial de la fabrication de semiconducteurs dotés de nombreuses fonctionnalités, annoncent ce jour la signature d’un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) portant sur la création d’une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm. Cette entité exploitée conjointement par les deux sociétés sera adjacente à l’usine de fabrication 300 mm existante dont dispose ST à Crolles (près de Grenoble). Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d’ici 2026 pour produire jusqu’à 620 000 plaques 300 mm par an (~42 % pour ST et ~58 % pour GF).

ST et GF s’engagent à construire une capacité de production pour servir leurs clients en Europe et dans le monde entier. Cette nouvelle unité produira une large gamme de technologies, dont les technologies basées sur le FD-SOI (Fully Depleted-Silicon-On-Insulator - silicium sur isolant totalement déplété), et de nombreuses variantes. Cela inclut la technologie de pointe FDX de GF, ainsi que la gamme complète de technologies sur la feuille de route de ST jusqu’au nœud 18 nm, pour lesquelles la demande devrait rester forte dans le secteur automobile, l’IoT et les communications mobiles au cours des prochaines décennies.

La technologie FD-SOI est née dans la région de Grenoble. Dès le début, elle a fait partie de la feuille de route des produits et technologies fabriqués dans l’usine de production de ST à Crolles. Elle a été pourvue par la suite de différentiations afin d’être commercialisée et produite dans l’unité de fabrication de GF à Dresde (Allemagne). La technologie FD-SOI apporte des avantages significatifs aux concepteurs de produits et aux clients, notamment une consommation d’énergie ultra-basse et l’intégration simplifiée de fonctionnalités supplémentaires, telles que la connectivité radiofréquence (RF), les ondes millimétriques (mmWave) et la sécurité.

ST et GF recevront un soutien financier important de la part de l’État français pour cette nouvelle unité de production. Elle contribuera de façon significative aux objectifs du plan européen « Chips Act », dont l’un des buts est de porter la capacité de production de l’Europe à 20 % de la capacité mondiale d’ici 2030. Cet investissement d’ampleur sur plusieurs années vise non seulement à produire des semiconducteurs en technologies avancées en Europe, mais aussi à soutenir le leadership et la résilience des écosystèmes technologiques européens, de la R&D (avec la coopération en R&D récemment annoncée entre ST, GF, CEA-Leti et Soitec) à la production en grands volumes, et ainsi répondre à la demande des clients européens et mondiaux avec des capacités supplémentaires dans des technologies complexes et avancées pour servir les marchés finaux clés, tels que l’automobile, l’industriel, l’IoT et les infrastructures de communication. Cette nouvelle unité de fabrication contribuera de façon importante aux transformations mondiales de la digitalisation et de la transition écologique, en fournissant les technologies et produits clés nécessaires à ces évolutions. Des emplois vont être créés sur le site ST de Crolles (la nouvelle unité de production demandera environ 1 000 postes supplémentaires), ainsi que dans son écosystème de partenaires, fournisseurs et autres parties prenantes.

En travaillant ensemble, ST et GF bénéficieront des économies d’échelle du site de Crolles pour accélérer la mise à disposition des capacités de production de semiconducteurs dont le monde a besoin, tout en améliorant l’efficacité des capitaux investis.

« Cette nouvelle unité de production soutiendra notre ambition de chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars et au-delà. La collaboration avec GF nous permettra d’être plus rapides, d’abaisser le seuil de risque et de renforcer l’écosystème FD-SOI européen. Nous disposerons d’une capacité accrue pour répondre aux besoins de nos clients européens et du monde entier dans le cadre de leur transition vers la digitalisation et la décarbonation » a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « ST transforme actuellement son outil de production. Nous occupons déjà une position sans équivalent avec notre usine de production sur plaques de 300 mm à Crolles, laquelle sera encore renforcée par l’annonce publiée aujourd’hui. Nous continuons par ailleurs d’investir dans notre nouvelle usine sur plaques de 300 mm à Agrate, près de Milan (Italie), qui va monter en puissance au premier semestre 2023 et devrait atteindre la pleine saturation d’ici fin 2025, ainsi que dans notre fabrication intégrée de produits à base de carbure de silicium et de nitrure de gallium. »

« Nos clients souhaitent bénéficier d’un large accès à de la capacité en technologie 22FDX®, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’industrie. La nouvelle unité de production comprendra une capacité de fonderie GF dédiée pour nos clients qui disposeront ainsi des innovations uniques de GF et elle sera gérée par l’équipe de GF présente sur le site. Cette nouvelle extension de capacité de production opérée conjointement s’appuie sur l’actuelle infrastructure du site ST de Crolles, permettant à GF d’accélérer sa croissance tout en bénéficiant d’économies d’échelle, afin de fournir des capacités supplémentaires avec une grande efficacité des capitaux sur notre plateforme 22FDX différenciée qui a livré plus d’un milliard de puces. Avec cette annonce aujourd’hui, nous étendons la présence de GF au sein de l’écosystème technologique dynamique de l’Europe et nous renforçons notre position de leader dans la fonderie de semiconducteurs en Europe », a déclaré Dr. Thomas Caulfield, CEO de GF. « Notre présence mondiale permet à GF non seulement de satisfaire aux besoins de capacité de ses clients, mais également d’assurer la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement. Cet investissement effectué en partenariat avec le gouvernement français, ainsi que les accords conclus à long terme avec nos clients, créent le bon modèle économique pour l’investissement de GF. »

Des informations complémentaires à l’attention des investisseurs de GF sont disponibles à l’adresse investors.gf.com .

Ce projet est sujet à l’exécution des accords définitifs et à diverses approbations réglementaires, notamment de la part de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, ainsi qu’à la finalisation de la consultation du Comité Social et Economique Central (CSEC) France de ST.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos de GF

GlobalFoundries (GF) est l’un des principaux fabricants de semiconducteurs mondiaux. GF redéfinit l’innovation et la production de semiconducteurs en développant et en fournissant des technologies de fabrication d’une grande richesse fonctionnelle qui assurent des performances de premier plan à des marchés pervasifs en forte croissance. GF propose une palette unique de services de conception, de développement et de fabrication. Grâce à sa main-d’œuvre talentueuse et diversifiée, ainsi qu’à une importante présence industrielle aux États-Unis, en Europe et en Asie, GF est un acteur technologique de confiance pour ses clients du monde entier. Pour plus d’informations, visitez le site www.gf.com.

