STMicroelectronics et GlobalFoundries vont construire une nouvelle usine en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord portant sur la construction d'une nouvelle unité de production d'une large gamme de technologies en France, représentant un investissement de plusieurs milliards d'euros.

"Cet investissement d'ampleur sur plusieurs années vise non seulement à produire des semi-conducteurs en technologies avancées en Europe, mais aussi à soutenir le leadership et la résilience des écosystèmes technologiques européens, de la R&D à la production en grands volumes", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué. Ainsi, STMicroelectronics et GlobalFoundries comptent "répondre à la demande des clients européens et mondiaux avec des capacités supplémentaires dans des technologies complexes et avancées pour servir les marchés finaux clés, tels que l'automobile, l'industriel, l'IoT et les infrastructures de communication".

Leur nouvelle unité de production sera adjacente à l'usine de fabrication de semi-conducteurs en 300 mm existante dont dispose STMicroelectronics à Crolles, près de Grenoble. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026 pour produire jusqu'à 620.000 plaques 300 mm par an.

