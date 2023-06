STMicroelectronics et Sanan envisagent de créer une entreprise commune de carbure de silicium en Chine

Les entreprises ont indiqué que le coût de l'entreprise devrait s'élever à environ 3,2 milliards de dollars, y compris des dépenses d'investissement d'environ 2,4 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

L'entreprise produira des dispositifs en carbure de silicium exclusivement pour STMicroelectronics, qui sont utilisés dans les voitures électriques et d'autres applications industrielles de puissance et d'énergie.

"La Chine évolue rapidement vers l'électrification de l'automobile et de l'industrie et il s'agit d'un marché sur lequel ST est déjà bien implanté avec de nombreux programmes clients engagés. La création d'une fonderie dédiée avec un partenaire local clé est le moyen le plus efficace de répondre à la demande croissante de nos clients chinois", a déclaré Jean-Marc Chery, PDG de STMicroelectronics.