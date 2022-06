STMicroelectronics inaugure avec Dalkia



un dispositif innovant d’efficacité énergétique sur son site de Rousset

Afin de réduire sa consommation énergétique, le site STMicroelectronics de Rousset, certifié ISO 50001, a mis en place avec Dalkia, filiale du Groupe EDF, une solution de production d’eau froide (aerofreecooling) complétée par le remplacement de cinq groupes froid (chillers) avec récupération d’énergie.

La réduction énergétique totale attendue est de 4 500 MWh par an, soit une amélioration de 20% par rapport à l’installation initiale.

La mise en œuvre de ce programme de décarbonation s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Groupe STMicroelectronics d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2027.





Rousset (Bouches-du-Rhône), le 3 juin 2022. Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, Philippe Marc, Directeur du site ST de Rousset, Sylvie Jéhanno, Présidente directrice générale du Groupe Dalkia et Antoine de Saint Amand, Directeur du Département de l’Action Régionale Grands Comptes d’EDF, inaugurent ce jour une installation innovante visant à réduire la consommation d’énergie du site de production de semiconducteurs de Rousset à hauteur de 4 500 MWh par an et représentant une amélioration de 20 % par rapport à l’installation initiale.

Cette installation répond à des enjeux de performance énergétique et environnementaux grâce à l’utilisation de fluides frigorigènes de nouvelle génération qui contribuent à la protection de la couche d'ozone et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

STMicroelectronics Rousset et Dalkia collaborent depuis 2020 afin d’améliorer la performance des groupes d’eau glacée, essentiels pour refroidir les équipements de production et pour générer l’air conditionné nécessaire au bon fonctionnement de la salle blanche. Réalisée sans interruption de la production, la phase d’études et de travaux a duré dix-huit mois. Elle s'est illustrée à travers le déploiement de solutions techniques majeures :

la création d’un système aerofreecooling (d’une puissance thermique totale de 6 MW) raccordé à l’usine de production : ce procédé utilise l’air extérieur pour refroidir la boucle d’eau « Process Cooling Water (PCW) » de l’usine au moyen de deux tours de refroidissement. L’ensemble est relié par des échangeurs thermiques. Cette installation permet de limiter de façon significative l’utilisation des groupes froid existants énergivores et de réduire la consommation énergétique globale du site de 3 000 MWh chaque année,

la mise en place d’un système numérique de régulation pour optimiser le rendement énergétique de l’installation de production d’eau glacée. Ce dispositif, utilisé en moyenne sur une période de neuf mois par an, permet d’anticiper le démarrage ou l'arrêt des groupes froid en fonction des conditions atmosphériques et des besoins liés à la production industrielle,

le remplacement de cinq groupes froid pour couvrir l’ensemble des besoins de l’usine par des équipements à haute efficacité énergétique permettant une réduction additionnelle des consommations de 1 500 MWh par an.





Ces travaux ont été soutenus par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) avec l’accompagnement d’EDF.

Philippe Marc, Directeur du site STMicroelectronics de Rousset a déclaré : « Le site de Rousset est un des plus avancés du Groupe en matière de protection de l’environnement. Ainsi, 70 % de l’électricité utilisée provient d’énergies renouvelables et 95 % de nos déchets sont valorisés. Le nouveau système innovant inauguré aujourd’hui répond aux enjeux stratégiques de l'efficacité énergétique et de la décarbonation tout en répondant au défi de la performance industrielle. Il va ainsi contribuer à l’engagement de STMicroelectronics à devenir neutre en carbone d’ici 2027 ».

Sylvie Jéhanno, Présidente directrice générale de Dalkia, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner STMicroelectronics dans ses objectifs de décarbonation. Nos équipes ont su proposer des solutions techniques concrètes et pertinentes. Ce projet vertueux illustre la capacité de l’industrie à accélérer sa transition énergétique au service de la lutte contre le changement climatique. »

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027.

En France, STMicroelectronics compte 11 300 collaborateurs, répartis sur 14 sites (dont 4 industriels) ancrés au cœur des territoires.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos de Dalkia

Filiale du groupe EDF, Dalkia accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition énergétique et les rendre plus smart. « Ensemble, relevons le défi climatique ».

Découvrez le site web écoresponsable de Dalkia : www.dalkia.fr

