STMicroelectronics : nouveaux semi-conducteurs de puissance

STMicroelectronics a levé le voile mercredi sur une nouvelle famille de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN) censés favoriser des modes d'alimentation plus compacts et économes en énergie.



Ces nouveaux composants doivent également permettre de réaliser des conceptions moins encombrantes, en réduisant par exemple la taille des chargeurs de smartphones jusqu'à 40%.



Parmi les applications ciblées par ST figurent les équipements grand public tels que les chargeurs, les adaptateurs d'alimentation externes pour PC, les systèmes de contrôle d'éclairage à LED et les alimentations électriques intégrées aux téléviseurs et aux appareils électroménagers.



Cette gamme est elle-même rattachée au portefeuille STPower, qui vise un large éventail d'alimentations dans les domaines de l'électronique grand public, de l'industriel et de l'automobile.



Une première référence est en cours de production, mais d'autres produits devraient être disponibles prochainement dans différents boitiers et spécifications.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.