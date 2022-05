STMicroelectronics : premiers prototypes GaN avec Macom

STMicroelectronics a annoncé vendredi avoir mis au point avec l'américain Macom des prototypes de produits RF à base de nitrure de gallium sur silicium (GaN on Silicon), des composants que les deux partenaires destinent aux applications 5G et 6G.



Dans un communiqué, ST et Macom indiquent que ces premiers échantillons se dirigent maintenant vers les phases de certification et d'industrialisation, des étapes qui devraient être franchies d'ici à la fin de l'année.



Au vu de ces avancées, les deux groupes disent actuellement travailler ensemble en vue d'accélérer le processus de mise sur le marché de cette technologie.



Basé à Lowell (Massachusetts), Macom fabrique des puces microélectroniques pour réseaux optiques, sans fil et par satellite destinées aux fournisseurs d'infrastructures de communications, aéronautiques et de défense.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.